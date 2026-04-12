A Latina torna Lievito oltre 30 appuntamenti per 10 giorni all’insegna della cultura
A Latina si rinnova l’appuntamento con la rassegna culturale Lievito, giunta alla sua undicesima edizione. La manifestazione si svolgerà dal 24 aprile al 3 maggio, con una anteprima il giorno precedente, e prevede oltre 30 eventi distribuiti in dieci giorni. L’iniziativa si propone di creare momenti di confronto e partecipazione, offrendo spazi di incontro per la comunità locale.
Lievito torna protagonista nella città di Latina. E’ stata presentata l’11esima edizione della rassegna che dal 25 aprile al 3 maggio (con anteprima il 24 aprile) per 10 giorni mette al centro la cultura come spazio di incontro, partecipazione e crescita collettiva.Oltre 30 appuntamenti.🔗 Leggi su Latinatoday.it
Daniele Silvestri a Latina per LievitoTorna Lievito in città: la manifestazione che crea momenti di aggregazione attraverso la cultura da ben undici edizioni.
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