A Islamabad, Stati Uniti e Iran continuano a negoziare senza una conclusione definitiva, con le discussioni che si protraggono da tempo. Le trattative si svolgono su due fronti: uno riguarda la questione militare nello stretto di Hormuz, l’altro coinvolge aspetti diplomatici tra le due nazioni. La situazione rimane tesa, con il colloquio aperto e senza indicazioni di un accordo imminente.

Lo stretto indispensabile Sono i primi contatti diretti dalla rivoluzione islamica del 1979 Dopo due round, avanti nella notte. Ma restano le divergenze Lo stretto indispensabile Sono i primi contatti diretti dalla rivoluzione islamica del 1979 Dopo due round, avanti nella notte. Ma restano le divergenze Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - A Islamabad Usa e Iran trattano a oltranza. Il nodo resta Hormuz

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