A Firenze gli studenti dei Licei di San Giovanni processano i poteri | il Salone dei Cinquecento diventa aula di tribunale

A Firenze, nel Salone dei Cinquecento, gli studenti dei Licei di San Giovanni hanno partecipato a un’attività simulata che li ha visti interpretare ruoli legati al sistema giudiziario. L’evento si è svolto in un ambiente che normalmente ospita il consiglio comunale, ma che per l’occasione è stato allestito come un’aula di tribunale. Gli studenti hanno preso parte a un processo simulato, ricoprendo diversi ruoli, tra cui quello di giudici, pubblici ministeri e avvocati.

Arezzo, 12 aprile 2026 – Il Salone dei Cinquecento si trasforma per un giorno in un’aula di tribunale simbolica, dove a vestire i panni di giudici, pubblici ministeri e avvocati saranno gli studenti delle scuole superiori toscane. È il cuore del progetto “La persona al centro: processo ai poteri”, un’iniziativa che mette al centro il confronto, il pensiero critico e l’educazione civica attraverso la simulazione di un vero dibattimento processuale. L’evento si svolgerà all’interno di Palazzo Vecchio, a Firenze, con il coinvolgimento di studenti provenienti da diversi istituti della regione, chiamati a “processare i poteri” e a riflettere sul ruolo che questi esercitano nella società contemporanea.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Firenze gli studenti dei Licei di San Giovanni “processano i poteri”: il Salone dei Cinquecento diventa aula di tribunale Pet Therapy a scuola: un’esperienza formativa per gli studenti dei Licei Giovanni da San GiovanniArezzo, 12 febbraio 2026 – Un’esperienza intensa e coinvolgente ha visto protagoniste le classi prime del Liceo delle Scienze Umane e del Liceo... “La persona al centro: processo ai poteri”, studenti diventano giudici nel tribunale del Salone dei 500 di Palazzo VecchioArezzo, 10 aprile 2026 – Il Salone dei 500 di Palazzo Vecchio diventa un tribunale per il “Processo ai poteri” intitolato “La persona al centro”.