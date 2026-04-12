A Corciano I ragazzi e le ragazze delle scuole marciano per la pace

A Corciano si è svolta una manifestazione dedicata alla pace, con la partecipazione degli studenti dell'Istituto comprensivo Bonfigli. La marcia, intitolata “I ragazzi e le ragazze delle scuole marciano per la pace”, si è svolta un sabato mattina ed è stata organizzata dall’istituto in collaborazione con il Comune e una fondazione locale. La manifestazione ha coinvolto i giovani in un percorso a piedi nel centro della città.