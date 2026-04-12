Negli ultimi anni, la skincare coreana ha guadagnato popolarità a livello internazionale, influenzando le abitudini di cura della pelle di molte persone. I prodotti provenienti dalla Corea del Sud sono diventati un elemento comune nelle routine di bellezza quotidiane, portando con sé una serie di ingredienti specifici considerati essenziali nel 2026. Nonostante questa tendenza, molte persone continuano a preferire i brand europei, italiani e di nicchia, mantenendo un equilibrio tra diverse tradizioni di cura della pelle.

La skincare coreana ha travolto e stravolto la nostra beauty routine, ammettiamolo. Anche se restiamo fedeli ai nostri cari brand europei e occidentali (e anche italiani, di nicchia ) di skincare, il nostro beauty case si è arricchito di prodotti impensabili fino a soltanto tre anni fa. Come i pad, le essence o lotion, i patch, le polveri di riso, le sleep mask etc. Formule orientali che ci hanno incuriosito e che non abbiamo potuto non sperimentare. Prodotti che sono entrati stabilmente nel protocollo quotidiano di cura della pelle. La bellezza orientale e coreana è un universo in continua evoluzione. Scopriamo i suoi trend (che riguardano anche i capelli ), grazie a uno studio di mercato condiviso da Miin Cosmetics, leader nella distribuzione di oltre 100 brand coreani.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - A che punto è la skincare coreana e quali sono i suoi ingredienti cult del 2026?

K-food, quali sono i principali ingredienti della cucina coreanaLa cucina coreana è una delle opzioni culinarie più scelte da chi apprezza lo stile etnico in tavola.

Tante le novità della skincare coreana per il 2026: dagli esosomi alle texture jelly, nuovi ingredienti, tendenze e prodotti che stanno conquistando il mercatoLa skincare coreana continua a guidare l’innovazione beauty globale e guarda al 2026 con un approccio sempre più evoluto e orientato ai risultati.

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