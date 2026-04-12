A che ora inizia Racconto di una notte | l’orario d’inizio della serie turca

, durata, quando finisce. A che ora inizia Racconto di una notte? La serie turca con protagonista Burak Deniz, già noto al pubblico italiano per aver preso parte alla serie “Another Love”, va in onda in prima visione dal 12 aprile 2026 ogni domenica su Canale 5 alle ore 21.30 circa, subito dopo La ruota della fortuna. Una serie che sicuramente appassionerà gli amanti del genere. Appuntamento dunque in prima serata alle ore 21.30 circa ogni domenica dal 12 aprile. Quante puntate sono previste per Racconto di una notte? La serie, nell’edizione europea, conterà 110 episodi della durata di 45 minuti ciascuno, mentre nella versione originale turca le puntate sono 35 ma da 130? l’una.🔗 Leggi su Tpi.it

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