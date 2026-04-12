A Bergamo va in scena la 12esima Corridog nella Giornata nazionale del cane guida

A Bergamo questa mattina si è tenuta la dodicesima edizione della Corridog – La carica dei 501, una delle manifestazioni con il maggior numero di partecipanti in Italia. L’evento si è svolto in occasione della 21esima Giornata Nazionale del Cane Guida, attirando numerosi appassionati e proprietari di cani. La manifestazione si è concentrata sulla presenza e sulla formazione dei cani guida, coinvolgendo molte persone e cani provenienti da diverse parti del paese.

Bergamo, 12 aprile 2026 – Questa mattina si è svolta a Bergamo la dodicesima edizione della Corridog – La carica dei 501, la manifestazione con i cani più partecipata d’Italia, per celebrare la 21esima Giornata Nazionale del Cane Guida. La camminata non competitiva promossa a favore dall' Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Bergamo è ideata e organizzata dall’Associazione Climarte con la collaborazione del Comune di Bergamo – Assessorato a Transizione Ecologica, Ambiente e Verde. Si tratta di una passeggiata a "sei zampe”, dedicata al migliore amico dell’uomo. La città ha accolto i cani accompagnati dai loro padroni, conducendoli in un suggestivo percorso per le vie del centro, un’ottima occasione per assaporare il piacere di una passeggiata all’aria aperta in compagnia di molti amici a quattro zampe.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A Bergamo va in scena la 12esima Corridog nella Giornata nazionale del cane guida Corridog a Bergamo: 1.662 non vedenti, solo 30 cani. La corsa per colmareLa città di Bergamo si prepara ad accogliere la dodicesima edizione della Corridog, una manifestazione che trasformerà le vie del centro in un... Leggi anche: Corridog, torna a Bergamo la «Carica dei 501»: camminata a sei zampe il 12 aprile