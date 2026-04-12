A Bergamo l’entusiasmo della Corridog per sostenere l’Unione italiana ciechi e ipovedenti - Foto e video

A Bergamo si è svolta una camminata organizzata dalla Corridog, con circa 500 persone coinvolte. La manifestazione è partita da piazza Dante e ha visto la partecipazione di numerosi cittadini. Tutto il ricavato dell’evento è stato devoluto all’Unione italiana ciechi e ipovedenti. Sono stati condivisi foto e video dell’iniziativa, che ha coinvolto la comunità locale.

L’INIZIATIVA. Ben 500 partecipanti alla camminata partita da piazza Dante: l’intero ricavato all’Uici. L’iniziativa si è tenuta in concomitanza con la 21esima Giornata nazionale del cane guida. Il fiume colorato di 500 partecipanti è partito alle 10 da piazza Dante, proseguendo la passeggiata lungo il Sentierone, via XX settembre fino al Triangolo, per poi tornare al punto di partenza. La mattinata ha visto alle 11.15 l’esibizione della scuola cani guida Hellen Kellen, mentre alle 12 le premiazioni e l’estrazione dei premi della lotteria. «Siamo arrivati alla dodicesima edizione, ma la strada è ancora lunga - spiega il presidente Uici Bergamo, Claudio Mapelli -.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - A Bergamo l’entusiasmo della Corridog, per sostenere l’Unione italiana ciechi e ipovedenti - Foto e video Leggi anche: Corridog, a Bergamo 500 persone sostengono l’Unione italiana ciechi e ipovedenti Unione italiana ciechi ipovedenti Brindisi: aperte candidature Servizio civileBRINDISI - Servizio civile universale: apertura candidature presso Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti sezione di Brindisi.