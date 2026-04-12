69 artisti trasformano il web | l’arte che nasce dai post condivisi

Un gruppo di 69 artisti attivi su Tumblr ha realizzato una raccolta di opere ispirate ai post condivisi online. Questi creativi trasformano contenuti amati in schizzi e illustrazioni, dando vita a una forma di espressione artistica nata direttamente dal web. La loro attività mostra come l’arte possa nascere e svilupparsi attraverso l’interazione con i contenuti digitali condivisi dagli utenti.

Una selezione di 69 creativi che operano su Tumblr ha dato vita a una raccolta dedicata a chi, con il solo impulso di trasformare post amati in schizzi e illustrazioni, ha contribuito a rendere l’ambiente digitale un luogo superiore. Questa tradizione nasce dalla naturale tendenza degli utenti della piattaforma a rintracciare altri talenti attraverso la condivisione di contenuti visivi nati per il puro piacere del disegno. L’estetica del gesto creativo spontaneo. Il cuore pulsante di questa iniziativa risiede nella filosofia espressiva che spinge gli artisti a tradurre in immagini ciò che vedono online. Tra i contributi che animano la lista figurano opere come Whap!!!, Not The Bees, Sea Lion King, Krux, Aura Farming, On The Road e Goth Granny, oltre al lavoro di madeofklay.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 69 artisti trasformano il web: l’arte che nasce dai post condivisi Leggi anche: Gli indirizzi cult in giro per il mondo, che trasformano lo shopping in un’esperienza tra arte, design e lusso 28 artisti trasformano l’acqua in memoria: la mostraLa mostra Mare Interno approda al Galata Museo del Mare dal 14 marzo fino al 25 marzo 2026.