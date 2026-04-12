65 anni dal primo volo spaziale | l’umanità punta a Marte e Luna

Il 12 aprile 2026 ricorre il 65° anniversario del primo volo spaziale umano, avvenuto nel 1961. In quell’occasione, un astronauta lasciò l’atmosfera terrestre e raggiunse l’orbita. Da allora, le missioni spaziali si sono moltiplicate, con obiettivi che includono l’esplorazione di Luna e Marte. Le attività spaziali sono state accompagnate da celebrazioni e iniziative di ricerca in tutto il mondo.

Il 12 aprile 2026 segna il sessantacinquesimo anniversario del momento in cui l’umanità ha varcato i limiti dell’atmosfera terrestre, un traguardo che continua a ispirare la ricerca scientifica e le celebrazioni globali. Tutto ebbe inizio nel 1961, quando il cosmonauta Gagarin, a bordo della navicella Vostok 1, completò un’orbita intera attorno al pianeta in appena 108 minuti, esclamando durante il volo il celebre comando per dare inizio all’azione. Dall’impresa di Gagarin alla missione diplomatica delle Nazioni Unite. Quello che inizialmente, nel 1962, era conosciuto come la Giornata della Cosmonautica in ambito russo, ha subito una trasformazione profonda fino a diventare un appuntamento di rilevanza planetaria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 65 anni dal primo volo spaziale: l’umanità punta a Marte e Luna Con Artemis 2 il volo verso la Luna serve a costruire un ponte per MarteLa missione in corso fino all’11 aprile vuole creare l’avamposto di una nuova economia. SpaceX: Musk punta sulla Luna, un avamposto autosufficiente entro un decennio. Marte in secondo piano.Elon Musk, fondatore di SpaceX, ha ridefinito le priorità dell'azienda spaziale, spostando l'attenzione dalla colonizzazione di Marte alla creazione...