Negli ultimi tempi sono state identificate circa cinquanta applicazioni Android che replicano in modo illecito le conversazioni di WhatsApp. Queste app raccolgono dati degli utenti senza autorizzazione e, nonostante siano state adottate diverse misure, il problema persiste. Anche il ripristino delle impostazioni di fabbrica non sembra essere efficace nel bloccare questa raccolta di informazioni. La situazione solleva preoccupazioni sulla sicurezza delle conversazioni private degli utenti.

Ben 50 app android copiano segretamente le chat di WhatsApp: quasi niente sembra funzionare per limitarle drasticamente. Una nuova campagna di malware ha coinvolto oltre cinquanta applicazioni disponibili sul Google Play Store, mettendo in evidenza criticità nella distribuzione di software apparentemente legittimo. Le app, presentate come strumenti utili – tra cui cleaner di sistema e gallerie fotografiche – funzionavano regolarmente e non richiedevano autorizzazioni sospette, consentendo al codice dannoso di passare inosservato agli utenti e ai controlli di sicurezza. L’obiettivo principale degli sviluppatori era l’accesso ai dati sensibili, con un focus specifico sulle credenziali dell’app di messaggistica WhatsApp, uno dei servizi più utilizzati a livello globale.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - 50 app Android copiano segretamente le chat di WhatsApp: nemmeno il ripristino delle impostazioni di fabbrica risolve il problema

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