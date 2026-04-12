109 modelli documentali utili per DM 107 2025 per la gestione della procedura negoziata senza bando sul mepa mediante RDO evoluta

È stata resa disponibile una raccolta di 109 modelli documentali utili per il DM 1072025, specificamente per gestire la procedura negoziata senza bando sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tramite RDO evoluta. I documenti possono essere consultati tramite un link riservato agli abbonati a “Gestire la scuola”. La pubblicazione si rivolge a chi si occupa di procedure di acquisto e gestione amministrativa.

I documenti sono disponibili a questo indirizzo – L’accesso è riservato agli abbonati a “Gestire la scuola“. Non sei abbonato, guarda tutti i vantaggi Tutti i documenti che troverai Atti iniziali ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI RUP DECRETO ASSUNZIONE IN BILANCIO FESR LABORATORI DECRETO ASSUNZIONE INCARICO RUP DISSEMINAZIONE INIZIALE FESR LABORATORI PN 21 27 Incarichi diretti a responsabile. L'articolo 109 modelli documentali utili per DM 1072025, per la gestione della procedura negoziata senza bando sul mepa mediante RDO evoluta.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it