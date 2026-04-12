10 Aprile 2025 – Trump rivela che il numero di intercettori israeliani è stato ridotto a due cifre

Il 10 aprile 2025, è stato reso noto che il numero di intercettori di missili balistici in possesso dell’arsenale israeliano è sceso sotto le cento unità. La diminuzione evidenzia un cambiamento significativo rispetto ai numeri precedenti, anche se non sono stati forniti dettagli precisi sulla quantità esatta. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e ha attirato l’attenzione sulle capacità difensive del paese.

Il numero di intercettori di missili balistici rimasti nell’arsenale israeliano si è ridotto a due cifre. Lo ha detto una fonte dell’amministrazione Trump al sito americano Drop Site. Il Capo dello Stato del Gibuti, Ismail Omar Guelleh, che dal 1999 dirige questo piccolo territorio strategicamente situato nel Corno d’Africa, ha proclamato la sua vittoria alle presidenziali per un sesto mandato. L’amministrazione americana ha presentato il progetto del Presidente per la realizzazione di un arco del trionfo alto 76 metri, il suo tentativo più significativo di ridisegnare lo skyline di Washington. Un primo incontro tra le delegazioni libanese e israeliana si terrà “martedì prossimo presso la sede del Dipartimento di Stato americano” a Washington.🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - 10 Aprile 2025 – Trump rivela che il numero di intercettori israeliani è stato ridotto a due cifre Rinnovo Yildiz, è il giorno. Tutti i dettagli e le cifre del nuovo super accordo per il numero 10 della Juventusdi Redazione JuventusNews24Rinnovo Yildiz, blindato il numero dieci fino al 2030 con uno stipendio da top player: Comolli mette il sigillo sul futuro... Bernardeschi rivela: «Quando sono arrivato alla Juve chiesi la numero 10, ma mi dissero che ero troppo giovane. Ho rifiutato questo club per restare a Torino»di Redazione JuventusNews24Federico Bernardeschi ha fatto alcune importanti rivelazioni sul suo passato in bianconero.