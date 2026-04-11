È stato diffuso un nuovo avviso rivolto agli automobilisti che percorrono le strade di Salerno riguardo alle zone a traffico limitato. La comunicazione riguarda specifiche restrizioni e orari di accesso, con l’obiettivo di informare chi utilizza regolarmente le strade cittadine. L’avviso si rivolge a tutti coloro che devono rispettare le normative sulle ZTL per evitare sanzioni o disagi durante la circolazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Scatta un nuovo avviso rivolto agli automobilisti salernitani. Molti cittadini non hanno ancora provveduto al rinnovo dei permessi per il transito nelle zone a traffico limitato, nonostante la proroga concessa fino al 28 febbraio 2026 per le autorizzazioni scadute lo scorso 31 dicembre. Dalle verifiche effettuate dagli uffici competenti emerge infatti un numero significativo di utenti non in regola, situazione che potrebbe comportare disagi e possibili sanzioni nei prossimi controlli. L’invito dell’amministrazione comunale di Salerno è chiaro: attivarsi al più presto per presentare domanda di rinnovo per evitare problemi.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ZTL, avviso agli automobilisti salernitani

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