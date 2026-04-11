Zii nonni fratelli che dicono non dirlo alla mamma così si mina l’educazione dei figli
Una professionista ha condiviso un video su Instagram in cui affronta il tema del ruolo degli adulti nell’educazione dei bambini. Nel video, si parla di parenti e familiari che chiedono ai bambini di non rivelare determinate cose alla madre, sollevando il tema dei limiti tra tutela e segretezza. La riflessione si concentra sull’importanza di mantenere chiarezza e fiducia nelle relazioni familiari, senza entrare nel merito delle motivazioni di ogni singolo caso.
“Patti chiari e amicizia lunga”. È da questo principio che parte la riflessione della dott.ssa Chiara Degiorgio in un reel pubblicato su Instagram, dedicato al ruolo degli adulti nell’educazione dei bambini. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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