Il centrocampista polacco ha condiviso alcuni dettagli sulla sua esperienza in Italia, menzionando il suo ritorno e le sensazioni legate alle partite con il Bodo-Glimt. Ha ricordato con nostalgia il periodo trascorso a Napoli, sottolineando i ricordi positivi e le emozioni vissute durante quella fase della carriera. L’intervista si concentra sui momenti sportivi e sulle impressioni personali legate alle sue esperienze nel calcio italiano.

Il centrocampista polacco Piotr Zielinski, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato della sua stagione all’Inter con Chivu e del suo passato a Napoli, dove conserva ottimi ricordi. Di seguito, alcuni estratti. L’intervista a Zielinski. Ha vissuto in quattro città diverse in Italia. Cosa le hanno dato? “ Anche se è l’ultima città, a Milano è nata mia figlia e quindi mi rimarrà sempre nel cuore. Napoli, dove ho vissuto 8 anni, è meravigliosa. Il clima è fantastico. Ai tempi di Empoli, invece, non abitavo ancora con mia moglie, ma quando mi raggiungeva giravamo per la Toscana, e abbiamo scoperto luoghi incantevoli. A Udine sono arrivato da ragazzino: è stato il posto ideale per un giovane che pensava solo a crescere e migliorare “. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Zielinski: “Al ritorno col Bodo-Glimt eravamo convinti di rimontare”

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