Recentemente, si è riacceso il dibattito sulla situazione del calcio italiano in relazione a Nicolò Zaniolo, che non è stato convocato da Gennaro Gattuso per una partita. La discussione si è concentrata sulla possibilità di una crisi più ampia nel calcio nazionale oppure sulla decisione tecnica dell’allenatore. La questione ha attirato l’attenzione di tifosi e media, che si sono soffermati sulle motivazioni dietro alla mancata convocazione del giocatore.

Zaniolo, è crisi del calcio italiano o è Gattuso che non lo ha convocato? Basta con questa storia della crisi del calcio e del movimento italiano. Perché non si dà un nome alle cose? Buttarla in caciara serve solo a evitare l’individuazione delle responsabilità. E poiché Gattuso è protetto dalla stampa italiana, si è ormai evitata l’analisi delle responsabilità – ENORMI – di Gattuso nell’eliminazione dell’Italia dai prossimi Mondial i. Gattuso ormai è sparito dal dibattito. È stato difeso a spada tratta. Ma perché? Perché nessuno gli contesta le esclusioni di Bernardeschi e Zaniolo? Sono al momento i due fantasisti italiani nettamente più forti e più in forma.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Zaniolo: è crisi del calcio italiano o è Gattuso che non lo ha convocato?

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