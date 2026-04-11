Zaniolo contro il Milan ha mostrato ancora una volta perché serviva all'Italia nei playoff Mondiali

Durante la partita tra Udinese e Milan, Zaniolo ha segnato e contribuito alla vittoria per 3-0 dei friulani. La sua prestazione ha suscitato attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, rafforzando l'idea che il giocatore sarebbe un elemento utile per la nazionale nei prossimi playoff mondiali. La sfida si è giocata a San Siro, davanti a un pubblico abbondante, e ha visto un netto predominio dell’Udinese.