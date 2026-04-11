Il 12 aprile 1961 un astronauta ha raggiunto per la prima volta lo spazio, diventando il primo uomo a compiere questa impresa. Il suo veicolo ha lasciato l’atmosfera terrestre e ha orbitato intorno alla Terra per circa 108 minuti. La missione è stata condotta con il supporto di un’agenzia spaziale e ha coinvolto un equipaggio singolo. Da allora, questa data è ricordata come un momento storico per l’esplorazione umana dello spazio.

Il 12 aprile 1961 è una data che ha segnato un prima e un dopo nella storia dell’esplorazione spaziale. In 108 minuti Yuri Gagarin cambiò l’immagine di come vedevamo - e avremmo visto in futuro - il nostro pianeta e lo spazio intero. Gagarin fu il primo essere umano a viaggiare nello spazio e a orbitare intorno alla Terra. Con il volo della capsula Vostok 1, l’umanità superò per la prima volta il confine dell’atmosfera terrestre. Un evento che non fu soltanto un traguardo scientifico, ma anche una trasformazione dell’immaginario, destinato a segnare la storia del Novecento. La missione Vostok 1. Il lancio avvenne dal cosmodromo di Baikonur, allora parte dell’Unione Sovietica.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Yuri Gagarin, il primo cosmonauta nello spazio. Il viaggio che ha cambiato la storia: cosa è successo il 12 aprile 1961

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Who Was Yuri Gagarin, The First Cosmonaut - I'm a 60s Baby