A Mantova, una startup ha sviluppato un sistema di monitoraggio per i cantieri, permettendo di controllare lo stato dei lavori in modo più preciso. L’azienda si trova in un piccolo ufficio nel centro della città, in via Solferino, e ha presentato la sua tecnologia come uno strumento per rendere più trasparenti e accessibili le attività di cantiere. Il progetto è stato annunciato ufficialmente il 11 aprile 2026.

Mantova, 11 aprile 2026 -Il loro “garage creativo” (per rivangare quello dove nacque Apple 50 anni fa) è una bottega-ufficio in via Solferino, nel cuore di Mantova. Di qui partono le realizzazioni digitali di due informatic i virgiliani che in o maggio al glocal hanno battezzato la loro ultima creatura Youmarell.com. Che c’entra l’umarell, il pensionato che passa il tempo a guardare i cantieri inventato dal bolognese Danilo Masotti, con quello mantovano? C’entra perché fanno tutti e due la stessa cosa: sorvegliano ciò che succede durante i lavori nei cantieri, come avanzano, cosa usano gli addetti, qualsiasi altro particolare utile a valutare lo stato dell’opera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Youmarell, la startup mantovana che monitora i cantieri: “Così i lavori non hanno più segreti”

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