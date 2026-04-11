Yildiz sostituito poco prima dell’ora di gioco | al suo posto David ma il cambio non è soltanto tattico Il retroscena

Nella partita tra Atalanta e Juventus, un cambio rilevante ha coinvolto l’attaccante al 58 minuto, sostituito da un altro giocatore. La sostituzione non è avvenuta solo per motivi tattici, ma anche a causa di fastidiosi problemi fisici che avevano condizionato la sua prestazione. Poco prima di essere sostituito, il giocatore aveva mostrato segni di affaticamento, portando l’allenatore a decidere il cambio.

di Luca Fioretti Yildiz sostituito in Atalanta Juve: l’attaccante esce al 58 per fare spazio a David dopo la gara condizionata da fastidiosi acciacchi fisici. Atalanta Juve vive un momento estremamente delicato nella ripresa: Spalletti ha deciso infatti di operare una sostituzione fondamentale per ridare linfa alla manovra. Al minuto 58, il tecnico ha richiamato in panchina Kenan Yildiz, inserendo al suo posto Jonathan David. Il giocatore è apparso in una veste molto sottotono, faticando parecchio a trovare gli spazi giusti per incidere contro la retroguardia avversaria. Questa mossa tattica cerca di rimescolare le carte per sorprendere i padroni di casa e conquistare un successo assolutamente vitale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz sostituito poco prima dell’ora di gioco: al suo posto David, ma il cambio non è soltanto tattico. Il retroscena Leggi anche: Caso Delmastro, Meloni: ‘Poco accorto, ma resta al suo posto’ Tegola Milan, poco prima del Parma si fa male Gabbia: al suo posto De WinterInfortunio dell'ultima ora per Massimiliano Allegri, oggi sostituito in panchina dal suo vice Marco Landucci dopo il caso con Cesc Fabregas nel...