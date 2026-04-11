Yamal esulta prima ancora di segnare | onnipotenza calcistica in Barcellona-Espanyol
Nel match tra Barcellona ed Espanyol, terminato con un risultato di 4-1 a favore dei padroni di casa, il giovane talento blaugrana Lamine Yamal ha suscitato attenzione per un gesto insolito. Prima di segnare, il calciatore ha esultato in anticipo, un atteggiamento che raramente si osserva in partite di questo livello. La scena ha attirato l'interesse di appassionati e media.
Nel 4-1 del Barcellona all'Espanyol, Lamine Yamal ha fatto qualcosa che si vede molto raramente, soprattutto a questi livelli: il gioiello blaugrana ha esultato ben prima di mettere a segno un gol.🔗 Leggi su Fanpage.it
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