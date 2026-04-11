Yamal esulta prima ancora di segnare | onnipotenza calcistica in Barcellona-Espanyol

Nel match tra Barcellona ed Espanyol, terminato con un risultato di 4-1 a favore dei padroni di casa, il giovane talento blaugrana Lamine Yamal ha suscitato attenzione per un gesto insolito. Prima di segnare, il calciatore ha esultato in anticipo, un atteggiamento che raramente si osserva in partite di questo livello. La scena ha attirato l'interesse di appassionati e media.