WWE | Incatenato e indifeso la notte in cui Drew McIntyre ha umiliato Jacob Fatu

Durante l’episodio di SmackDown del 10 aprile, Drew McIntyre ha attaccato alle spalle Jacob Fatu, subito dopo che quest’ultimo aveva vinto contro Tama Tonga. L’attacco di McIntyre si è concluso con l’umiliazione di Fatu, che si è trovato immobilizzato e senza difese. La scena si è svolta in modo improvviso, lasciando i fan e gli osservatori senza parole.

Drew McIntyre ha davvero superato il limite nell’episodio di SmackDown del 10 aprile. Dopo che Jacob Fatu aveva sconfitto Tama Tonga, Drew lo ha attaccato alle spalle prendendo subito il controllo della situazione. Ha afferrato una sedia e ha colpito Fatu con violenza, per poi trascinarlo verso il paletto del ring. DREW MCINTYRE IS HERE AND HE'S BEATING DOWN ON JACOB FATU #SmackDown pic.twitter.comIpyQLCyhKU — The Movement – Pro Wrestling (@TheMovementXx) April 11, 2026 È lì che la situazione è degenerata. Drew ha tirato fuori delle manette e ha incatenato Fatu al palo, lasciandolo completamente indifeso. Con Fatu immobilizzato, ha continuato il pestaggio, colpendolo con il bracciale libero delle manette e prendendolo a calci mentre gli arbitri cercavano di intervenire. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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