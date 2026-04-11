Durante l’ultima puntata di SmackDown, Pat McAfee ha presentato un promo che si discostava da quello pianificato con il reparto creativo della WWE. Secondo le fonti, l’ex atleta e commentatore avrebbe improvvisato alcune battute più aggressive rispetto a quanto preventivato. La scelta di coinvolgerlo nel segmento è stata presa da livelli superiori alla produzione dello show.

Pat McAfee avrebbe improvvisato alcune delle battute più taglienti del suo promo a SmackDown, andando oltre quanto concordato con gli autori della WWE La decisione di coinvolgere McAfee è arrivata dall’alto. Era già emerso che la scelta di rivelare Pat McAfee come alleato misterioso di Randy Orton contro il campione indiscusso della WWE Cody Rhodes a SmackDown fosse stata una decisione di Ari Emanuel, CEO di TKO, e non del team creativo della WWE. Ora, secondo quanto riportato da Dave Meltzer nell’ultimo numero del Wrestling Observer Newsletter, anche il contenuto del promo non sarebbe stato deciso dal team di Paul “Triple H” Levesque. McAfee avrebbe scritto da solo le battute più provocatorie. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Il promo di Pat McAfee a SmackDown non era quello concordato con il reparto creativo

WWE: Dietro le quinte di SmackDown, il promo improvvisato di Pat McAfee divide il backstageIl coinvolgimento di Pat McAfee nella storyline con Randy Orton ha preso un’altra piega inaspettata.

WWE: C’era Pat McAfee dall’altra parte del telefono! L’attacco a Cody in apertura di SmackDownNelle ultime settimane Randy Orton è stato più volte ripreso dalle telecamere mentre parlava al telefono con una persona misteriosa che sembrava...

Temi più discussi: Il promo di CM Punk contro Roman Reigns, Pat McAfee, TKO e non solo; WWE: Dietro le quinte di SmackDown, il promo improvvisato di Pat McAfee divide il backstage; WWE: Nuovi dettagli sul ritorno di Pat McAfee a SmackDown; WWE: Pat McAfee attacca CM Punk dopo Raw.

WWE: Pat McAfee risponde alla pipebomb di CM Punk, Ha ammesso di non valere il prezzo del bigliettoIl giorno dopo il promo esplosivo di CM Punk al Raw di Houston, Pat McAfee non ha perso tempo a rispondere. La prima reazione è arrivata via X, dove McAfee ha definito Punk a Punk ass bitch, un gioc ... zonawrestling.net

WWE: Dietro le quinte di SmackDown, il promo improvvisato di Pat McAfee divide il backstageIl coinvolgimento di Pat McAfee nella storyline con Randy Orton ha preso un’altra piega inaspettata. Secondo quanto riportato da Bodyslam.net, il suo promo durante l’episodio di SmackDown del 3 aprile ... zonawrestling.net

Le aspettative tradite hanno fatto passare in secondo piano le dichiarazioni di sette giorni fa di PAT McAFEE, che ha auspicato un ritorno ad un certo tipo di wrestling che paradossalmente è proprio quello che vorrebbe la maggioranza di coloro che sul web ha - facebook.com facebook

SmackDown stanotte in diretta da San José dalle 02:00: annunciati i segmenti con Randy Orton e Cody Rhodes, Sami Zayn e Trick Williams, e Drew McIntyre e Jacob Fatu. Atteso anche l’annuncio a sorpresa di Pat McAfee e il debutto di Royce Keys. #wwene x.com