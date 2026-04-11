West Ham-Wolverhampton 4-0 | highlights Il Taty Castellanos inguaia il Tottenham

Nel match tra West Ham e Wolverhampton, la squadra di casa si è imposta con un punteggio di 4-0, grazie alle doppiette di Taty Castellanos e Mavropanos. La vittoria ha permesso ai Hammers di uscire temporaneamente dalla zona retrocessione. Nel frattempo, il Tottenham, allenato dal nuovo tecnico, deve battere il Sunderland per risalire al 17º posto in classifica.

Il West Ham batte 4-0 il Wolverhampton grazie alle doppiette del Taty Castellanos e di Mavropanos. Gli Hammers escono momentaneamente dalla zona retrocessione, costringendo il Tottenham del neo allenatore De Zerbi a battere il Sunderland per tornare al 17esimo posto. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - West Ham-Wolverhampton 4-0: highlights. Il Taty Castellanos inguaia il Tottenham West Ham – Wolves 4-0: resoconto, risultato, gol mentre Mavropanos e Castellanos portano il Tottenham nella zona retrocessione della Premier League2026-04-10 23:56:00 Ecco quanto riportato poco fa: Konstantinos Mavropanos e due Taty Castellanos hanno segnato due volte ciascuno mentre il West Ham... Pronostico West Ham-Wolverhampton: la salvezza passa da questa sfidaWest Ham-Wolverhampton è una partita della trentaduesima giornata di Premier League e si gioca venerdì alle 21:00: diretta tv, statistiche, probabili... Temi più discussi: West Ham-Wolverhampton 4-0: gol e highlights; Castellanos affonda il Wolverhampton: doppietta in due minuti con il West Ham; La vittoria del West Ham per 4-0 contro i Wolves spinge il Tottenham in zona retrocessione; Castellanos fa doppietta in 2 minuti, il Tottenham di De Zerbi è in zona retrocessione: Resterei anche in Championship. West Ham-Wolverhampton: video, gol e highlightsIl West Ham travolge 4-0 il Wolverhampton grazie alle doppiette di Mavropanos e dell'ex Lazio Castellanos, abbandonando la zona retrocessione e facendo sprofondare il Tottenham di De Zerbi al ... sport.sky.it Pronostico West Ham-Wolverhampton: la salvezza passa da questa sfidaWest Ham-Wolverhampton è una partita di Premier League e si gioca venerdì alle 21:00: tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it PREMIER LEAGUE - Il West Ham batte 4-0 il Wolverhampton, doppietta per Castellanos ift.tt/D3cUImq x.com In Premier League la lotta per non retrocedere si fa caldissima Il West Ham vince 4-0 con le doppiette di Castellanos e Mavropanos contro il Wolverhampton, ultimo e ormai fuori dai giochi. La squadra di Moyes scavalca momentaneamente il Tottenham, met - facebook.com facebook