Il regista statunitense Wes Anderson sarà premiato con il Premio Fellini durante un evento che si terrà il 21 aprile alle 16 nel Teatro Galli di Rimini. La cerimonia rappresenta un riconoscimento ufficiale per il suo lavoro nel cinema. L'occasione si svolgerà in una sala storica della città, nota per ospitare eventi culturali di rilievo. La consegna del premio sarà accompagnata da interventi e celebrazioni ufficiali.

Il regista statunitense Wes Anderson riceverà il Premio Fellini il 21 aprile alle ore 16 presso il Teatro Galli di Rimini. La scelta del vincitore è frutto di una decisione congiunta tra l’amministrazione comunale e la Fondazione Cineteca di Bologna, motivata dalla profonda sintonia estetica tra le opere dello cineasta e la poetica del grande maestro riminese. L’estetica della memoria e il dialogo tra maestri. L’evento segnerà un momento di rilancio per la manifestazione, che torna a essere protagonista dopo una pausa durata quindici anni. Solo quattro mesi prima di questo appuntamento, infatti, il palcoscenico era stato occupato dal regista messicano Alfonso Cuarón. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Wes Anderson a Rimini: il genio americano riceve il Premio Fellini

Wes Anderson a Rimini il 21 aprile per il Premio Fellini. E il giorno dopo il regista americano sarà protagonista a BolognaRimini, 10 aprile 2026 – Finalmente vedrà il Fellini Museum e riceverà il premio che Rimini, da anni, voleva conferirgli.

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Il regista Wes Anderson riceverà il Premio FelliniIl 21 aprile la cerimonia al teatro Galli di Rimini e poi una retrospettiva. Il giorno dopo a Bologna. Il direttore della Cineteca: È il vero erede del Maestro. ilrestodelcarlino.it

Wes Anderson a Rimini il 21 aprile per il Premio Fellini. E il giorno dopo il regista americano sarà protagonista a BolognaLegatissimo al cinema di Fellini («è stata mia fonte di ispirazione»), Anderson era già stato invitato a Rimini in passato per l’apertura del Fellini Museum ... msn.com

Dove c’è Federico Fellini, c’è Wes Anderson. Abbiamo il piacere (e l’orgoglio!) di annunciare che il Premio Fellini 2026 sarà assegnato a Wes Anderson, uno dei registi più originali e influenti del cinema contemporaneo. Martedì 21 aprile alle ore 16 tutta la citt - facebook.com facebook

Dove c’è Fellini, c’è Wes Anderson. Il Premio Fellini 2026 sarà assegnato al regista americano 21 aprile, ore 16 – Teatro Galli Ingresso libero con prenotazione comune.rimini.it/novita/notizie… #rimini #fellini #WesAnderson #premiofellini x.com