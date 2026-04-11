Wanzhou Grand Waterfall | la cascata più larga dell’Asia tra le Tre Gole del Yangtze

Nel distretto di Wanzhou, nel municipio di Chongqing, si trova la Wanzhou Grand Waterfall, considerata la cascata più larga dell’Asia. Questa imponente formazione naturale si trova tra le Tre Gole del fiume Yangtze. La cascata attira visitatori e appassionati di natura dalla regione e rappresenta una delle principali attrazioni del luogo. La sua presenza si inserisce nel paesaggio circostante, caratterizzato da scenari mozzafiato e vaste formazioni rocciose.

Nel distretto di Wanzhou, nel municipio di Chongqing, vive una forza della natura che non chiede permesso. 151 metri di larghezza, 64,5 metri di altezza, una superficie d’acqua di quasi 9.740 metri quadrati: la Wanzhou Grand Waterfall — conosciuta anche come Cascata di Qinglong — precipita verso il basso con il fragore di un tuono perpetuo, avvolgendo chi la guarda in una nebbia densa e fresca che odora di terra bagnata e di tempo antico. È riconosciuta come la cascata più larga dell’Asia, un primato confermato dalle fonti ufficiali cinesi, ricordando anche che supera di 19 metri la larghezza della celebre Huangguoshu, la cascata più famosa del paese. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Wanzhou Grand Waterfall: la cascata più larga dell’Asia tra le Tre Gole del Yangtze Roccasecca, le telecamere di Rai Tre accendono i riflettori su Gole del Melfa e TracciolinoSopralluogo con il sindaco Giuseppe Sacco e gli amministratori locali: al centro flusso minimo vitale del fiume, captazioni idriche e fondi per la... Il "tetto del mondo" si conferma tra i paesi più progressisti dell'Asia in tema di diritti civili(askanews) — Si chiama Bhumika Shrestha, ha 37 anni ed è diventata la prima persona transgender del Nepal a essere eletta in Parlamento, uno storico...