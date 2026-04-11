Vulcano riaperta la pozza dei fanghi
Stamattina la pozza dei fanghi sull’isola di Vulcano è stata riaperta al pubblico dopo essere stata dissequestrata lo scorso 3 aprile dalla sezione penale della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto. La riapertura segue il procedimento giudiziario avviato in merito alla gestione dell’area. La pozza, che costituisce una delle attrazioni dell’isola, era stata chiusa temporaneamente in precedenza.
È stata riaperta al pubblico stamani la pozza dei fanghi nell'isola eoliana di Vulcano dopo il dissequestro, disposto lo scorso 3 aprile, dalla sezione penale della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).Il provvedimento è arrivato in seguito a due istanze presentate dall'avvocato Rosario.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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