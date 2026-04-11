Una madre si confida con una lettera, esprimendo il desiderio di sostenere sua figlia senza risultare opprimente. La comunicazione rivela un sentimento di insicurezza e il timore di essere troppo presente. La lettera, datata 11 aprile 2026, mostra un momento di riflessione personale e il tentativo di trovare un equilibrio tra il voler aiutare e rispettare lo spazio della giovane.

Roma, 11 aprile 2026 – Cara Caterina, ti scrivo perché mi sento un po’ persa in una cosa che, da fuori, forse sembra anche banale, ma per me sta diventando pesante. Sono mamma di una ragazza adolescente e, ultimamente, tra noi si parla (anzi, si litiga) quasi solo di scuola. O meglio: io provo a parlarne ma lei non prende lo studio sul serio, o comunque molto meno di quanto vorrei io, e ogni volta che provo a dirle qualcosa finisce sempre uguale: si chiude, sbuffa, io insisto. e partiamo. Non è che a scuola vada malissimo, ma è come se non le importasse davvero. Fa il minimo, senza interesse, senza voglia, come se tanto bastasse così. Da una parte non voglio essere quella che le impone un percorso o che decide al posto suo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Vorrei tanto spronare mia figlia. Ma mi sento una mamma pesante”. Fai un passo indietro e lasciale il suo spazio

Federica Pellegrini, mamma bis: «Mi sarebbe piaciuto che mia figlia guardasse una mia gara dal vivo»Pensare che quel momento ha sollevato pure polemiche sul concetto di «atlete-mamme».

“Mamma tradisce papà. È giusto che lo informi?” Parla con tua madre. E fai un passo indietroRoma, 6 febbraio 2026 – Cara Caterina, mi chiamo Lucia, ho 35 anni e ti scrivo perché mi porto dentro un peso che ogni giorno diventa più difficile...