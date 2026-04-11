Volterra | due nuove specialiste nel reparto di Chirurgia dell' ospedale

All’ospedale di Volterra sono state assunte due nuove specialiste nel reparto di Chirurgia, rispettivamente la dottoressa Elena Martinuzzi e la dottoressa Soraya Roccaforte. Questa novità permette di rafforzare il personale del reparto e di mantenere un flusso continuo di interventi chirurgici. Le nuove arrivate si sono aggiunte al team già presente, contribuendo a migliorare la gestione delle attività chirurgiche nella struttura.