Volterra | due nuove specialiste nel reparto di Chirurgia dell' ospedale

Da pisatoday.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’ospedale di Volterra arrivano due nuove specialiste nel reparto di Chirurgia. Le dottoresse Elena Martinuzzi e Soraya Roccaforte si sono unite al team, contribuendo ad ampliare le capacità dell’unità operativa. Questa scelta mira a rafforzare l’organico e a supportare la continuità delle attività chirurgiche svolte nella struttura. La presenza delle professioniste si inserisce nel percorso di crescita e potenziamento dei servizi sanitari locali.

Si rafforza la Chirurgia dell’ospedale di Volterra con l’arrivo di due nuove professioniste, le dottoresse Elena Martinuzzi e Soraya Roccaforte assegnate alla struttura: un intervento che consente di consolidare l’organico e garantire continuità e sviluppo dell’attività chirurgica.“Ringrazio la.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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