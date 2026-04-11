Volterra | due nuove specialiste nel reparto di Chirurgia dell' ospedale

All’ospedale di Volterra arrivano due nuove specialiste nel reparto di Chirurgia. Le dottoresse Elena Martinuzzi e Soraya Roccaforte si sono unite al team, contribuendo ad ampliare le capacità dell’unità operativa. Questa scelta mira a rafforzare l’organico e a supportare la continuità delle attività chirurgiche svolte nella struttura. La presenza delle professioniste si inserisce nel percorso di crescita e potenziamento dei servizi sanitari locali.

Si rafforza la Chirurgia dell’ospedale di Volterra con l’arrivo di due nuove professioniste, le dottoresse Elena Martinuzzi e Soraya Roccaforte assegnate alla struttura: un intervento che consente di consolidare l’organico e garantire continuità e sviluppo dell’attività chirurgica.“Ringrazio la.🔗 Leggi su Pisatoday.it Chirurgia della mano all’ospedale di Volterra: servizio potenziato per rispondere alle esigenze dei cittadiniL’ospedale di Volterra rafforza la propria offerta sanitaria con il potenziamento dell’attività di chirurgia della mano, sviluppata grazie al...