Volontariato la legge di riforma del Terzo settore al centro di un covegno pubblico

Da brindisireport.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 13 aprile alle 17 si svolgerà un convegno pubblico nella sala consiliare del Comune di Torchiarolo, dedicato alla riforma della legge sul Terzo settore e al ruolo del volontariato. L'evento si concentrerà sulla promozione di iniziative di solidarietà, comunità e pace, con l'obiettivo di approfondire le novità legislative e le modalità di coinvolgimento delle realtà associative locali. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

TORCHIAROLO - “Organizzare la speranza, costruire comunità generative, promuovere percorsi di pace e solidarietà”: è questo il titolo del convegno che si terrà lunedì 13 aprile prossimo alle 17 presso la Sala consiliare del Comune di Torchiarolo. L'evento è organizzato dal Csv Brindisi-Lecce.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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