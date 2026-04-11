Volontariato la legge di riforma del Terzo settore al centro di un covegno pubblico
Lunedì 13 aprile alle 17 si svolgerà un convegno pubblico nella sala consiliare del Comune di Torchiarolo, dedicato alla riforma della legge sul Terzo settore e al ruolo del volontariato. L'evento si concentrerà sulla promozione di iniziative di solidarietà, comunità e pace, con l'obiettivo di approfondire le novità legislative e le modalità di coinvolgimento delle realtà associative locali. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.
TORCHIAROLO - “Organizzare la speranza, costruire comunità generative, promuovere percorsi di pace e solidarietà”: è questo il titolo del convegno che si terrà lunedì 13 aprile prossimo alle 17 presso la Sala consiliare del Comune di Torchiarolo. L'evento è organizzato dal Csv Brindisi-Lecce.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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