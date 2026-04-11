Volley Under 16 | la Final Four sfida il talento e la festa

Le squadre di volley Under 16 dell’Emilia-Romagna si preparano a disputare la Final Four, un torneo che si terrà tra il palazzetto Baldini-Salvadè di Piacenza e il nuovo impianto sportivo di San Nicolò. Le partite rappresentano l’atto conclusivo di una stagione dedicata alla crescita e alla competizione tra le giovani atlete della regione. Gli incontri sono programmati per le prossime settimane, con le squadre che si stanno allenando intensamente in vista delle sfide decisive.

Il destino delle migliori pallavoliste giovanili dell’Emilia-Romagna si giocherà tra le mura del palazzetto Baldini-Salvadè di Piacenza e del nuovo impianto sportivo di San Nicolò. Domenica 3 maggio, infatti, le quattro squadre più forti della categoria Under 16 femminile si sfideranno per conquistare il titolo regionale, in una giornata che trasformerà l’agonismo puro in un grande evento sociale e comunitario per tutto il territorio piacentino. Un programma che unisce competizione e aggregazione territoriale. La giornata del 3 maggio non sarà soltanto una questione di reti e schiacciate, ma un mosaico di attività pensato per coinvolgere l’intera cittadinanza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Volley Under 16: la Final Four sfida il talento e la festa Champions League: Torino sfida l’Europa con la Final Four di volleyTorino si prepara a ospitare il vertice della pallavolo continentale con la Final Four della CEV Champions League maschile, prevista per il 16 e 17... Bluenergy Volley: U13 a podio e U19 vola verso la Final FourLa Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha ottenuto il secondo posto al Torneo Anderlini Spring Cup di Modena con la propria formazione under 13.