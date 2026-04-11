Volley la Consar sfida la Virtus Aversa Un minuto di silenzio per Mathias morto a 12 anni

Domenica 12 aprile prende il via la fase dei playoff nella Serie A2 di pallavolo, con la prima partita dei quarti di finale tra la Consar e la Virtus Aversa. La regular season si è conclusa dopo 26 giornate ricche di emozioni e incontri equilibrati. Prima dell’inizio della gara, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Mathias, un ragazzo di 12 anni scomparso recentemente.