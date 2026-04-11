Volley la Consar sfida la Virtus Aversa Un minuto di silenzio per Mathias morto a 12 anni
Domenica 12 aprile prende il via la fase dei playoff nella Serie A2 di pallavolo, con la prima partita dei quarti di finale tra la Consar e la Virtus Aversa. La regular season si è conclusa dopo 26 giornate ricche di emozioni e incontri equilibrati. Prima dell’inizio della gara, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Mathias, un ragazzo di 12 anni scomparso recentemente.
Dopo 26 appassionanti ed equilibrate giornate di regular season, per la A2 è il momento dei playoff. Comincia domani, domenica 12 aprile, con gara 1 dei quarti di finale la corsa all’unico posto per la SuperLega 202627. Per il quarto anno consecutivo, in altrettante partecipazioni, tra le.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Morto a 12 anni per un incidente con gli sci, la Consar ricorda Mathias con un minuto di silenzioDopo 26 appassionanti ed equilibrate giornate di regular season, per la A2 è il momento dei playoff.
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