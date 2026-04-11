Volley la Consar sfida la Virtus Aversa Un minuto di silenzio per Mathias morto a 12 anni
Domenica 12 aprile si apre la fase dei playoff di pallavolo di serie A2, con la prima gara dei quarti di finale tra la Consar e la Virtus Aversa. Prima del fischio d’inizio, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di un bambino di 12 anni scomparso recentemente. Dopo 26 giornate di regular season, le squadre si preparano a contendersi l’unico biglietto disponibile per la promozione in SuperLega 202627.
Dopo 26 appassionanti ed equilibrate giornate di regular season, per la A2 è il momento dei playoff. Comincia domani, domenica 12 aprile, con gara 1 dei quarti di finale la corsa all’unico posto per la SuperLega 202627. Per il quarto anno consecutivo, in altrettante partecipazioni, tra le.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Morto a 12 anni per un incidente con gli sci, la Consar ricorda Mathias con un minuto di silenzioDopo 26 appassionanti ed equilibrate giornate di regular season, per la A2 è il momento dei playoff.