Volley Bergamo 91 piano per tornare grande

La società di pallavolo di Bergamo ha presentato un progetto triennale con l’obiettivo di tornare a competere ai livelli più alti. Durante un incontro, ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni locali e imprenditori, illustrando le strategie e le iniziative previste. La richiesta è quella di ottenere supporto e collaborazione per realizzare il piano e migliorare le prospettive sportive della squadra.

GLI SCENARI. La società ha chiamato a raccolta istituzioni e realtà imprenditoriali presentando un progetto triennale per rientrare tra le squadre di vertice e chiedendo di sostenerlo. Eppur si muove, diceva Galileo. Qualcosa si muove nell’universo della pallavolo, si potrebbe dire oggi. Perché, anche se forse è presto per parlare di rivoluzione, nell’ambiente filtrano voci di cambiamento in casa Volley Bergamo 1991. E le indiscrezioni trapelate lasciano intendere che la società voglia riportare la squadra in alto, come ai tempi delle grandi vittorie del passato. È infatti circolata la notizia di un incontro avvenuto in questi giorni tra il... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Volley Bergamo 91, piano per tornare grande Volley Bergamo 1991, obiettivo playoff raggiunto. Il ds Bertini: “Ora vogliamo tornare in Europa”Il direttore sportivo rossoblù fa il punto dopo aver conquistato la settima piazza: “Questo è stato l’anno della consapevolezza, ma vogliamo alzare... Leggi anche: Bergamo 91 atteso dalle stelle di Conegliano. Trasferta impossibile sabato 17 in Veneto Volley Bergamo 1991 vs Next VPT Zone Parella | G14 Saranno le Incredibili 26 Temi più discussi: Volley Bergamo 91, piano per tornare grande; La stagione del Volley Bergamo 1991 si chiude a San Giovanni: ultima sfida dell'annata, senza più obiettivi da inseguire; Volley Bergamo, Andrea Veneziani: Grazie Treviglio, ma dall'annata 2027-'28 torneremo a casa; Volley Bergamo, Jenny Mosser ai saluti: Grazie a tutti. Non avrei potuto desiderare esperienza migliore. Volley Bergamo 91, piano per tornare grandeLa società ha chiamato a raccolta istituzioni e realtà imprenditoriali presentando un progetto triennale per rientrare tra le squadre di vertice e chiedendo di sostenerlo. ecodibergamo.it Volley Bergamo 1991, iniziano le manovre: ai saluti Jenny MosserLa schiacciatrice americana era arrivata l'estate scorsa: è il primo movimento annunciato. Si muoverà più della metà del roster ... bergamonews.it LOVETH OMORUYI TOP SCORER Top Scorer nella sfida tra @megabox_volley e Bergamo con 18 punti, rivediamo alcuni dei colpi messi a segno da @_lovethomoruyi #Volleyball #Pallavolo #PlayoffChallenge #Omoruyi #Volley - facebook.com facebook Il finale di stagione è un #tiebreak vincente: #Bergamo si regala la vittoria nell’ultima gara dei #Playoff Challenge e dell’annata 25-26. La cronaca su #zonamistamagazine x.com