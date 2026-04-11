Nel campionato di volley maschile di categoria inferiore, il team del Rubicone ha superato l’Osimo in classifica, avvicinandosi alla conquista del titolo. La giornata di oggi, sabato 11 aprile 2026, segna la ripresa dei match dopo la pausa pasquale, portando nuovi cambiamenti negli equilibri tra le squadre in campo. La competizione si fa più intensa mentre le squadre si preparano a disputare le prossime partite.

La ripresa dei campionati di categoria inferiore dopo la pausa pasquale vede oggi, sabato 11 aprile 2026, un sportivo in fermento, con equilibri che si spostano drasticamente tra il maschile e il femminile. Nel girone D della categoria B maschile, la classifica ha subito una mutazione profonda a causa del recente inciampo dell'Osimo in casa contro la Sabini, un risultato che ha permesso ai romagnoli del Rubicone di balzare in testa alla corsa per il titolo. Equilibri in movimento nel maschile e .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Volley B Maschile: il Rubicone scavalca l’Osimo e punta al titolo

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