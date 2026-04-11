Volevo ammazzarla come nel film Colpi di forbice all’amica di scuola

Un episodio si è verificato a Castelfranco di Sotto, dove un giovane ha confessato di aver tentato di accoltellare un’amica durante un episodio avvenuto lo scorso 11 aprile. La vittima è rimasta ferita e trasportata in ospedale per le cure del caso. La versione fornita dal giovane coinvolto è stata resa nota durante l’interrogatorio condotto dalle forze dell’ordine. La vicenda è ora al centro di un’indagine giudiziaria.

Castelfranco di Sotto (Pisa), 11 aprile 2026 – “Volevo ucciderla, come ho visto fare in un film”. L’avrebbe ripetuto più volte la ragazzina delle scuole Secondarie di primo grado di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, che ieri poco dopo le 9 ha ferito a colpi di forbici una coetanea compagna di classe. È successo durante l’ora di educazione motoria. https:www.lanazione.itpontederacronacaragazza-aggredita-forbici-scuola-ppro5ci1 Mai una lite prima . La classe frequentata dalle due ragazzine – entrambe di origine straniera – era con l’insegnante al PalaBagagli, il palazzetto dello sport attiguo alla scuola. E struttura che viene utilizzata dalle classi delle scuole medie per le ore di ginnastica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Volevo ammazzarla come nel film”. Colpi di forbice all’amica di scuola 67 colpi di forbice: Badhan è pienamente imputabileLa vicenda giudiziaria che ha coinvolto Jashandeep Badhan e la diciottenne Sara Centelleghe a Costa Volpino sta per raggiungere una svolta decisiva. Studente accoltellato a scuola, arriva la confessione: “Volevo vendicarmi per le foto, ma non volevo ucciderlo”La violenza esplosa tra i corridoi di una scuola superiore ha scosso profondamente La Spezia e riaperto il dibattito sulla sicurezza negli istituti...