’Voci di scena’ il musical del cuore In memoria di Arianna Zamagni

Da ilrestodelcarlino.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì prossimo, nella Sala Estense, si terrà uno spettacolo musicale intitolato “Voci di scena”, che unisce arte e beneficenza. L’evento è dedicato alla memoria di una giovane figura che aveva un legame speciale con il teatro e la musica. La compagnia coinvolta porterà sul palco un repertorio che celebra il talento e la generosità, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza che unisce emozione e solidarietà.

Venerdi prossimo, il sipario della Sala Estense si alzerà, rivelando un evento dove l’arte incontra la beneficenza, portando in scena il talento e il grande cuore della compagnia "In. Canto". Alle 21 infatti, sarà possibile vedere l’emozionante musical " Voci di scena ", promosso dall’associazione Yume, con l’obiettivo di destinare i fondi raccolti all’acquisto di un defibrillatore da mettere in città e per sostenere l’Associazione Sanfilippo Fighters. Lo spettacolo è infatti organizzato in memoria di Arianna Zamagni, scomparsa nel 2018 per una grave malattia, mantenendo vivo il ricordo verso le sue passioni, tra cui anche la fotografia. È consigliata la prenotazione dei posti entro il 16 aprile, attraverso i numeri 380 7597800, 335 7297999 o inviando un’email all’indirizzo festivalyume@gmail. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - ’Voci di scena’, il musical del cuore. In memoria di Arianna Zamagni

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