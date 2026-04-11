’Voci di scena’ il musical del cuore In memoria di Arianna Zamagni

Venerdì prossimo, nella Sala Estense, si terrà uno spettacolo musicale intitolato “Voci di scena”, che unisce arte e beneficenza. L’evento è dedicato alla memoria di una giovane figura che aveva un legame speciale con il teatro e la musica. La compagnia coinvolta porterà sul palco un repertorio che celebra il talento e la generosità, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza che unisce emozione e solidarietà.

Venerdi prossimo, il sipario della Sala Estense si alzerà, rivelando un evento dove l’arte incontra la beneficenza, portando in scena il talento e il grande cuore della compagnia "In. Canto". Alle 21 infatti, sarà possibile vedere l’emozionante musical " Voci di scena ", promosso dall’associazione Yume, con l’obiettivo di destinare i fondi raccolti all’acquisto di un defibrillatore da mettere in città e per sostenere l’Associazione Sanfilippo Fighters. Lo spettacolo è infatti organizzato in memoria di Arianna Zamagni, scomparsa nel 2018 per una grave malattia, mantenendo vivo il ricordo verso le sue passioni, tra cui anche la fotografia. È consigliata la prenotazione dei posti entro il 16 aprile, attraverso i numeri 380 7597800, 335 7297999 o inviando un’email all’indirizzo festivalyume@gmail. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Voci di scena’, il musical del cuore. In memoria di Arianna Zamagni Leggi anche: 'Voci di scena': un musical nel ricordo di Arianna e per i bimbi con sindome di Sanfilippo 'Musical Voci di Scena', spettacolo di canto e ballo, tra musica, danza e solidarietàL'associazione Yume presenta una serata indimenticabile tra musica, danza e solidarietà. Temi più discussi: Voci di scena: un musical a cura dell'associazione Yume per ricordare Arianna nel segno della solidarietà; 'Musical Voci di Scena', spettacolo di canto e ballo, tra musica, danza e solidarietà; Voci di scena – Sala Estense; A 200 anni dalla nascita di Collodi il burattino più famoso di sempre arriva a teatro con Le voci di Pinocchio. Voci di scena: un musical a cura dell'associazione Yume per ricordare Arianna nel segno della solidarietàVoci di scena è il musical con finalità benefiche promosso dall'associazione Yume che andrà in scen con una trentina di brani interpretati da cantanti, ballerine e ballerini della compagnia In... Ca ... cronacacomune.it Presentazione del musical benefico Voci di scenaVenerdì 10 aprile 2026 alle 11:00 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara, si terrà la conferenza stampa di presentazione del musical con finalità benefiche Voci di scena, ... cronacacomune.it Voci di possibili ritardi nella produzione hanno fatto scendere il titolo del 5%, poi Bloomberg ha smentito e le azioni sono risalite. Ecco tutte le ultime indiscrezioni su come sarà e quando arriverà il foldable di Cupertino - facebook.com facebook Si rincorrono in America febbrili voci di imminenti nuove rivelazioni di Michael Wolff su Epstein, Trump e Melania. Wolff possiede 100 ore di registrazioni con Epstein, in larghissima parte inedite. Non si sa se Epstein gli abbia dato/fatto vedere anche foto x.com