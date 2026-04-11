Giovedì 9 aprile è stato presentato presso la comunità Kayros di Vimodrone un nuovo podcast in cinque puntate dedicato alle storie dei minori detenuti negli Istituti Penali italiani. Il progetto, intitolato

Un nuovo viaggio sonoro attraverso le realtà degli Istituti Penali per i Minorenni italiani è stato presentato giovedì 9 aprile presso la comunità Kayros di Vimodrone, dove un podcast in cinque puntate ha cercato di dare voce ai ragazzi detenuti. Il progetto, intitolato Figli nostri, mette in luce la complessità del sistema minorile attraverso testimonianze dirette raccolte a Napoli, Bologna, Milano, Roma e Palermo, guidate dalle conduttrici Livia Zancaner e Maria Piera Ceci. L’iniziativa non si limita alla semplice narrazione, ma propone un approfondimento corale che coinvolge educatori, operatori e i giovani stessi, offrendo uno sguardo su storie che oscillano tra momenti di caduta e possibilità di rinascita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Voce alle celle: il podcast che svela il riscatto dei minori detenuti

“Figli nostri”, il podcast che dà voce ai giovani detenuti negli Ipm italianiRaccontare un mondo troppo spesso deformato da narrazioni parziali, restituendone invece la complessità: storie di caduta e di rinascita, dentro e...

Dal carcere alle strade per pulire la città: la giornata di riscatto dei detenuti in LombardiaDetenuti che si rimboccano le maniche e ripuliscono spiagge, strade e luoghi simbolici.

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Microfono acceso dentro le celle.Sette cancelli, il podcast del carcereA Bollate il primo prodotto interamente realizzato da detenuti. Che porta l’ascoltatore nella vita quotidiana del penitenziario ... milano.repubblica.it

Zucchero: "Che tristezza la musica che non alza la voce contro le guerre. I manager consigliano agli artisti di non esporsi, è gravissimo". #ANSA - facebook.com facebook

Stefano Boeri e gli audio e messaggi manipolati nell'inchiesta Equalize: «Ascoltando la mia voce contraffatta ho avuto paura» x.com