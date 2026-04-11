Vivere Torino senza usare il bancomat | la mappa dello svago di aprile a costo zero

A Torino, molte attività di svago sono accessibili senza l’uso del bancomat, offrendo opzioni gratuite per trascorrere il tempo. Durante il mese di aprile, sono state segnalate diverse iniziative e luoghi aperti al pubblico che non richiedono pagamenti elettronici. La città presenta una varietà di spazi culturali, parchi e eventi che permettono di divertirsi senza spendere, anche in un periodo caratterizzato da costi elevati e restrizioni economiche.

Mala tempora currunt, specialmente per il portafoglio. Viviamo l’era dei paradossi: metri quadri che si restringono a fronte di affitti esorbitanti, bollette a tripla cifra e packaging ingannevoli che nascondono contenuti sempre più esigui. È l’ombra della shrinkflation che si allunga sul. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Rivoluzione del tempo libero: la metamorfosi dello svago in ItaliaL’analisi delle abitudini sociali rivela come il concetto di svago in Italia stia attraversando una fase di profonda trasformazione, spostandosi... Caso Ucraina alle Paralimpiadi, non potrà usare la divisa con la mappa: è contro il regolamentoIl Comitato Paralimpico Internazionale non ha permesso all'Ucraina di indossare la giacca con la mappa della nazione su cui erano riportate anche le... Argomenti più discussi: 25 aprile - Comune di Torino; DDC Immobiliare non solo Torino al centro; L'ultima libertà di quest'epoca: vivere altrove perché ogni posto è uguale all'altro; Il cavallo di Torino. Vivere Torino senza usare il bancomat: la mappa dello svago (di aprile) a costo zeroLe illusioni ottiche di piazza Vittorio, una passeggiata nella piazza che non esiste, un selfie scenografico in via Alessandro Riberi, 18 km di stile ed eleganza sotto i portici ma anche festival po ... torinotoday.it VIVICITTÀ Torino, 12 aprile 2026 -3 Consigli ed indicazioni su come vivere in maniera più sostenibile, per noi e per l’ambiente, la partecipazione a vivicittà di domenica! Tra i temi e i principi centrali di questa manifestazione ci sono il rispetto dell’ambiente e - facebook.com facebook