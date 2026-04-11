Vittorio Veneto | nuovo piano sicurezza contro sismi e nubifragi

Il Consiglio comunale di Vittorio Veneto ha approvato l’aggiornamento del Piano di sicurezza per affrontare rischi legati a terremoti e nubifragi. La decisione arriva dopo una serie di riunioni e discussioni sulla gestione delle emergenze ambientali e sismiche nel territorio comunale. Il nuovo piano definisce misure e interventi da mettere in atto in caso di eventi calamitosi, con l’obiettivo di migliorare la risposta alle situazioni di emergenza.

Il Consiglio comunale di Vittorio Veneto ha dato il via libera all’aggiornamento del Piano di Protezione Civile, una mossa strategica per allineare la gestione delle emergenze locali alle più recenti direttive nazionali e regionali, come il Codice della Protezione Civile, il DPCM del 30 aprile 2021 e la DGR 13572024. L’intervento non è solo un adempimento burocratico, ma una rielaborazione profonda della conoscenza del territorio che incide direttamente sulla capacità di risposta del comune in caso di eventi critici. Dalla microzonazione sismica alla gestione dei nuovi fenomeni meteorologici. La nuova pianificazione punta tutto su una mappatura estremamente granulare, capace di trasformare i dati tecnici in strumenti operativi immediati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vittorio Veneto: nuovo piano sicurezza contro sismi e nubifragi Sos sicurezza a Scafati, Grimaldi e Velardo: “Resa del Comune sulla gestione di piazza Vittorio Veneto”Tempo di lettura: 3 minutiLa risposta dell’amministrazione comunale all’interrogazione consiliare sulla sicurezza e il degrado in piazza Vittorio... Tram deraglia in viale Vittorio Veneto a Milano e finisce contro una vetrinaAGI - Un passeggero è rimasto incastrato sotto al tram in viale Vittorio Veneto dove il mezzo è deragliato finendo contro la vetrina di un negozio...