Questa mattina a Viterbo si è svolta una cerimonia presso la sala Alessandro IV del Palazzo Papale, durante la quale sono state ricordate le tappe di 174 anni di attività della Polizia di Stato. Alla celebrazione hanno partecipato rappresentanti delle autorità civili, militari e religiose della provincia, per rendere omaggio al ruolo delle forze dell’ordine nel territorio. La ricorrenza ha coinvolto anche temi legati alla sicurezza e alla lotta contro il bullismo.

Le autorità civili, militari e religiose della provincia si sono riunite questa mattina presso la sala Alessandro IV del Palazzo Papale di Viterbo per celebrare il 174° anniversario della nascita della Polizia di Stato. L’evento ha la partecipazione di un nutrito gruppo di rappresentanti istituzionali, tra cui la sindaca Chiara Frontini, il prefetto Sergio Pomponio, il presidente della Provincia Alessandro Romoli e la rettrice dell’Unitus Tiziana Laureti, insieme al procuratore capo Mario Palazzi. Al tavolo delle autorità principali era presente anche il questore Luigi Silipo, accompagnato da figure di rilievo come la vicepresidente del parlamento europeo Antonella Sberna, il presidente della commissione ambiente della Camera Mauro Rotelli e i consiglieri regionali Daniele Sabatini, Enrico Panunzi e Giulio Zelli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viterbo, 174 anni di Polizia: tra sicurezza e lotta al bullismo

L’Aquila onora la Polizia: 174 anni tra memoria e sicurezzaLe celebrazioni per il 174° anniversario della Polizia di Stato si sono svolte questa mattina, venerdì 10 aprile 2026, tra la Questura dell’Aquila e...

Anagni, i Carabinieri in cattedra al Convitto "Regina Margherita": a lezione di legalità tra lotta al bullismo e sicurezza sul webIl Capitano Alessandro Dell’Otto ha dialogato con i giovanissimi studenti sull'importanza del senso civico e del rispetto delle regole Avvicinare le...

Temi più discussi: Polizia di Stato, Rocca: 174 anni al servizio del Paese con coraggio e umanità; La Polizia di Stato compie 174 anni, celebrazioni a Viterbo e Roma; 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato; A Viterbo la Polizia festeggia 174/mo anniversario della fondazione.

La Polizia di Stato compie 174 anni, celebrazioni a Viterbo e RomaIn Piazza del Popolo Percorso della memoria dedicato a 21 poliziotti delle scorte che hanno perso la vita in servizio VITERBO - A Viterbo il 174° Anni ... etrurianews.it

Viterbo – 174° anniversario della Polizia, il questore Silipo: Bullismo da attenzionare, servono prevenzione e sicurezza (FOTO E VIDEO)Stamattina la grande cerimonia all'ombra del Palazzo dei Papi e della Cattedrale di San Lorenzo Una giornata dedicata al ricordo, alla prevenzione e al bilanci ... etrurianews.it

CORRIERE DI VITERBO 09/04/2026 Mammagialla Agente picchiato da un detenuto = Agente aggredito in carcere da un detenuto #fnscislviterbo #sicurezza #PoliziaPenitenziaria #followers x.com

: Confartigianato Imprese di Viterbo organizza il corso base e di aggiornamento triennale per addetti al primo soccorso aziendale, ` - facebook.com facebook