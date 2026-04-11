Vip spiati indagato il generale dell’Accademia della Finanza

Un generale dell’Accademia della Finanza è stato iscritto nel registro degli indagati in un’indagine che coinvolge la sottrazione e la divulgazione di dati sensibili. Secondo le accuse, l’uomo avrebbe ottenuto informazioni riservate in modo illecito mentre ricopriva un incarico a Roma. La procura di Milano conduce le indagini, che si concentrano sulla possibilità di accesso e utilizzo non autorizzato di dati personali di personaggi pubblici.

L’INCHIESTA. Per i pm milanesi Di Gesù procurò dati sensibili in modo illecito quando era in servizio a Roma. Due bergamaschi nell’associazione. C’è anche il generale Cosimo Di Gesù, comandante dell’Accademia della Guardia di finanza di Bergamo, tra gli 81 indagati dell’inchiesta Equalize condotta dalla Procura antimafia di Milano e della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo e riguardante un presunto giro di spionaggio, acquisizione illecita di dati sensibili da banche dati riservate e dossieraggio. Sono 6 50 le presunte vittime emerse finora, tra le quali personaggi noti come Paolo Scaroni, presidente del Cda di Enel e del Milan, l’ex calciatore Bobo Vieri, la blogger Selvaggia Lucarelli, l’ex agente fotografico Fabrizio Corona, il cantante Alex Britti.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Vip spiati, indagato il generale dell’Accademia della Finanza Leggi anche: Vip spiati, chiesto il processo: tre gli indagati bergamaschi Leggi anche: Cos'è il caso Equalize e chi sono i vip spiati, da Selvaggia Lucarelli e Corona a Vieri e Sonia Bruganelli Vieni a scoprire l’Accademia con noi!