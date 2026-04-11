Violenza giovanile truffe e droga | un anno vissuto in prima linea

Nel corso del 2025, le forze dell’ordine hanno emesso 67 ammonimenti per contrastare la violenza di genere. Sono stati organizzati diversi incontri con le scuole di Ancona per promuovere l’educazione alla legalità. Nel frattempo, sono stati registrati numerosi casi di violenza giovanile, truffe e problemi legati all’uso di sostanze stupefacenti. La questura ha svolto un ruolo attivo nel tentativo di affrontare queste problematiche sul territorio.

Nel 2025, la Questura ha emesso 67 ammonimenti per il contrasto alla violenza di genere. Accanto alle misure di prevenzione, gli eventi educazione alla legalità con le scuole di Ancona. Un anno, lo scorso, pieno di operazioni. A tutela della sicurezza nei luoghi pubblici, emessi i divieti di accesso urbano nei confronti di 24 giovani per episodi verificatisi nel capoluogo. Per i reati contro persona e patrimonio, denunciati sei giovani per rapina aggravata in concorso ai danni di due coetanei. Arrestate due persone in flagranza per una truffa aggravata ai danni di un’anziana, così come denunciati in otto per truffa agli anziani. Cinque persone straniere sottoposte a fermo di polizia giudiziaria per ricettazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Violenza giovanile, truffe e droga: un anno vissuto in prima linea Aperto l’anno giudiziario: in crescita femminicidi, incidenti sul lavoro e violenza giovanileFIRENZE – L’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 a Firenze ha gettato una luce cruda sulla situazione della sicurezza in Toscana, attraverso la... Palermo: scuole in prima linea contro il degrado giovanileIl sindaco Roberto Lagalla ha presentato il programma Palermo Città della Legalità, un’iniziativa che punta a coinvolgere direttamente gli istituti... Temi più discussi: Violenza giovanile, truffe e droga: un anno vissuto in prima linea; Polizia, a Padova boom di sequestri di droga e allarme violenza giovanile; Il 174/o della Polizia di Stato, nel 2025 ad Ancona 376 truffe online denunciate; In aumento truffe agli anziani e criminalità minorile. Violenza giovanile, truffe e droga: un anno vissuto in prima lineaNel 2025, la Questura ha emesso 67 ammonimenti per il contrasto alla violenza di genere. Accanto alle misure di prevenzione, gli eventi educazione alla legalità con le scuole di Ancona. Un anno, lo ... ilrestodelcarlino.it L’esplosione di violenza giovanile si combatte (anche) con meno web e più esperienze condiviseSpesso i protagonisti sono giovanissimi e non percepiscono il male che provocano. Al al XVII Congresso di Psichiatria una mappa per intercettare i fattori di ... repubblica.it FESTA DELLA POLIZIA DI STATO, il questore di Foggia: “Criminalità e violenza giovanile sfide aperte” - facebook.com facebook Considerazioni impopolari sulla violenza giovanile. Il commento di Battista Falconi x.com