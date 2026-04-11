Oggi alle 16, l’avvocato Solange Marchignoli sarà presente alla sala Ferrario di Villa Bertelli, dove racconterà la sua esperienza come vittima di violenza di genere. La sua testimonianza vuole mettere in luce un problema che riguarda molte persone e che spesso rimane nascosto. L'evento si inserisce in un percorso di sensibilizzazione e confronto su un tema che colpisce diverse comunità.

L’avvocato Solange Marchignoli, coraggiosa coraggiosa testimone della sua esperienza come vittima di violenza, oggi alle 16 sarà in sala Ferrario a Villa Bertelli. Il progetto culturale e informativo “Solange Marchignoli, Le Vittime Insospettabili”, curato dalla giornalista, scrittrice Ilaria Bonuccelli, nasce per contribuire alla sensibilizzazione e alla prevenzione della violenza di genere. L’iniziativa è promossa dall’associazione Fortemente Noi col patrocinio di Regione, Provincia e Comune, è stata voluta dal sindaco Bruno Murzi e dall’assessore alla cultura Graziella Polacci. Sono passati mesi dall’aggressione. E’ avvenuta all’estero, durante una vacanza di prestigio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Violenza di genere. L’avvocato Marchignoli racconta il suo incubo

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