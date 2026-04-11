Nel mondo, circa un quinto dei vini consumati è di produzione italiana. Quest’anno, durante la Fiera Verona, è stata presentata una bottiglia di grandi dimensioni, promossa con lo slogan

“Quest’anno troverete due elementi di novità che insieme a Fiera Verona e Ice abbiamo voluto lanciare: una è la bottiglia forse più grande al mondo, che troverete all’ingresso della fiera, il cui slogan è ‘dentro c’è l’Italia’. Dentro quella bottiglia ci sono opere d’arte, i vitigni principali provenienti dalle altre regioni e chi la attraverserà proverà quelle sensazioni che si provano quando si arriva in questa nazione e si resta sbalorditi. Poi un altro elemento artistico: in maniera continuativa sulla piazza principale della fiera ci sarà uno spettacolo che racconterà il vino attraverso una forma di arte che è la danza, il ballo e il canto, che è un altro elemento che può caratterizzare questo evento”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Vino, un calice su 5 bevuto nel mondo è tricolore. Lollobrigida: “Quelle bottiglie, i nostri gioielli”

Vino e salute: il segreto non è nel calice, ma nella dieta (Mediterranea)Il dibattito scientifico sul consumo di vino somiglia da anni a un pendolo: da una parte chi ne esalta le proprietà antiossidanti, dall’altra chi...

Workshop di glass painting | Dipingi su un calice o una bottiglia di vinoVivi un’esperienza creativa diversa dal solito: dipingere direttamente su vetro e trasformare un oggetto quotidiano in qualcosa di unico.