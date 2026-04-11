Vinitaly Fuorisalone | degustazioni di cibo e vino ecco dove e quando

Durante il giorno, Vinitaly Fuorisalone anima i padiglioni di Veronafiere con degustazioni di vino e cibo, attirando professionisti e appassionati. Quando si fa sera, l’attenzione si sposta verso il centro storico della città, che si anima con eventi e iniziative legate al settore enogastronomico. Le attività si svolgono in diversi luoghi e momenti, creando un ponte tra il mondo del vino e il cuore della città.

Se durante il giorno il business del vino pulsa tra i padiglioni di Veronafiere, al calar del sole è il cuore antico della città a prendersi la scena. Dal 10 al 12 aprile torna Vinitaly and the City, l’attesissimo fuorisalone dedicato ai wine lover che precede e accompagna la 58ª edizione del. 🔗 Leggi su Veronasera.it Temi più discussi: Enoturismo in crescita | Vinitaly e il fuorisalone del vino; Vinitaly 2026, Verona capitale mondiale del vino. Oggi parte il fuorisalone Vinitaly and the city: gli eventi da non perdere; Torna Vinitaly and the City dal 10 al 12 aprile, presentato oggi il fuorisalone dedicato ai winelover; Alla guida non fare lo sbronzo: la campagna di A4 Holding per Vinitaly and the City. Enoturismo in crescitaVinitaly e il fuorisalone del vinoÈ la settimana più calda per le cantine italiane che tra Vinitaly e le altre manifestazioni legate alle degustazioni mettono in luce gioie e dolori di uno dei settori cardine dell’economia ... linkiesta.it A Vinitaly 2026 tra fiera e città il vino si fa spettacolo: tutto quello che c'è da sapereA Verona il vino diventa sempre più un’esperienza enologica diffusa: gli appuntamenti da non perdere tra Vinitaly and the City, il fuori salone dei wine-lover (dal 10 al 12 aprile) e la fiera (dal 12 ... elle.com #Vinitaly2026, se il #vino torna ad incarnare il suo ruolo: compagno del #cibo e protagonista del #convivio. Non solo #aperitivi glamour e #cenedigala #fuorisalone. Ora le aziende portano la #cucina anche in fiera, tra #chef ed eccellenze dei territori x.com La Notizia del Giorno a cura di Paolo Massobrio Ieri a Verona, si è svolta la conferenza stampa di per Vinitaly and The City, moderata da Paolo Massobrio. Il fuorisalone di Vinitaly che anticipa Vinitaly si svolgerà dal 10 al 12 aprile nel centro storico di Vero - facebook.com facebook