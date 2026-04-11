Vinitaly Fuorisalone | degustazioni di cibo e vino ecco dove e quando

Da veronasera.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il giorno, Vinitaly Fuorisalone anima i padiglioni di Veronafiere con degustazioni di vino e cibo, attirando professionisti e appassionati. Quando si fa sera, l’attenzione si sposta verso il centro storico della città, che si anima con eventi e iniziative legate al settore enogastronomico. Le attività si svolgono in diversi luoghi e momenti, creando un ponte tra il mondo del vino e il cuore della città.

Se durante il giorno il business del vino pulsa tra i padiglioni di Veronafiere, al calar del sole è il cuore antico della città a prendersi la scena. Dal 10 al 12 aprile torna Vinitaly and the City, l’attesissimo fuorisalone dedicato ai wine lover che precede e accompagna la 58ª edizione del. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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