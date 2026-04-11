Vinitaly | 110 eccellenze calabresi conquistano il mondo a Verona

A Verona, nel cuore della fiera Vinitaly, più di cento realtà calabresi del settore vinicolo, degli amari e dei distillati sono presenti con i loro prodotti. Queste aziende hanno scelto di mettere in mostra le proprie produzioni in un contesto internazionale, trasformando il padiglione dedicato a questa regione in un punto di riferimento per le eccellenze del Sud Italia nel settore. La partecipazione interessa un’ampia varietà di produzioni calabresi.

Oltre centodieci realtà produttive del settore vitivinicolo, degli amari e dei distillati calabresi prendono posizione nel cuore della fiera di Verona, trasformando il padiglione internazionale in un palcoscenico per l’eccellenza del Sud. La partecipazione della Calabria a Vinitaly 2026 si manifesta come un progetto integrato che va ben oltre la semplice esposizione commerciale, puntando su una narrazione che intreccia la sostenibilità ambientale con la promozione delle zone interne, grazie al lavoro coordinato tra Arsac e Calabria Straordinaria. L’impatto economico di un comparto che punta sulla competitività globale. Il numero significativo di aziende presenti quest’anno testimonia una vitalità produttiva che non accenna a fermarsi, proiettando le eccellenze locali verso i mercati più esigenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vinitaly: 110 eccellenze calabresi conquistano il mondo a Verona La Regione al Vinitaly 2026: oltre 110 le aziende calabresi presenti alla manifestazioneLa Calabria si presenta da protagonista a Vinitaly 2026 con un’ampia partecipazione di aziende vitivinicole e un programma ricco di eventi. Vinitaly: il Piemonte conquista Verona con 108 eccellenze vinicoleIl cuore pulsante del settore vitivinicolo piemontese si sposta a Verona, dove da domani fino al 15 aprile la 58ª edizione di Vinitaly vedrà...