Un atleta della velocità ha recentemente affermato che si può ottenere successo anche senza strutture specializzate. Tra i vari protagonisti dell’atletica leggera, ha scelto di mettere in evidenza la propria atleta preferita, una velocista che si è distinta in competizioni nazionali e internazionali. La dichiarazione si inserisce nel discorso più ampio sul ruolo delle infrastrutture sportive nella formazione degli atleti.

"Se debbo scegliere tra i tanti protagonisti della nostra bellissima atletica, beh, punto su Zaynab Dosso, la velocista. Perché rappresenta il nuovo che avanza, come si diceva una volta. Battocletti, Diaz, Furlani e Iapichino erano già certezze assolute." Stefano Mei è un personaggio particolare. Mezzofondista di successo in gioventù (si laureò campione europeo sui 10000 nel 1986), dal gennaio 2021 è il numero uno della federazione italiana di atletica leggera. In mezzo ci sono state due Olimpiadi e tante altre cose. Risultati e medaglie sono stati francamente superiore alle aspettative. Ciò nonostante, per dovere di cronaca dirò qui e ora che a Mei non mancano avversari e detrattori, all’interno del movimento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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